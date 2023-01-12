У Фати 2 гола в 3 последних матчах за «Барселону»

Ансу Фати забил 2 гола в 3 последних матчах за «Барселону». В матче 1/2 финала Суперкубка Испании против «Бетиса» Фати вывел «Барселону» вперед на 3-й минуте дополнительного времени.
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