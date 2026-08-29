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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус ISU

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус ISU.  Об этом сообщила их тренер Тамара Москвина на мастер-классе в «Игоре».

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