В России стартовал финальный день голосования на выборах в Госдуму

В России стартовал третий, финальный день голосования на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском крае, а также в Еврейской автономной области.
В России стартовал третий, финальный день голосования на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском крае, а также в Еврейской автономной области.
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