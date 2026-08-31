Трапезная Максима Сырникова: кулебяка по Чехову должна быть аппетитной и «бесстыдной»

Сорок дней с нами нет Максима Сырникова. 40 дней назад ушел из жизни не просто выдающийся кулинар, ресторатор, бренд-шеф (его имя само по себе являлось брендом) сети фирменных гастрономов, но и редкий знаток, исследователь, пропагандист-популяризатор русской национальной кухни.
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