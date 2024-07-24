Полковника ФСБ России заподозрили в вымогательстве миллионов рублей через Telegram

Полковник ФСБ Поляков обвиняется в вымогательстве 42,5 млн рублей через Telegram Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовное дела против полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке Михаила Полякова, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, обвиняемых в вымогательстве 42,5 миллиона рублей у IT-компании «Ланит».