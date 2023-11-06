На федеральной трассе М-4 "Дон" со вторника снизят скорость на 20 километров. Где введут ограничения

На отдельных участках автодороги "Дон" скорость снизят со 130 до 110 километров в час.Стало известно о том, что на федеральной трассе М-4 "Дон" ограничат максимальную скорость движения легкового и грузового автотранспорта.
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