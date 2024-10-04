Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

445 подписчиков

Недавно было завершено первое полное картирование нейронов и синаптических связей плодовой мухи

Недавно было завершено первое полное картирование нейронов и синаптических связей плодовой мухи

﻿﻿Недавно было завершено первое полное картирование нейронов и синаптических связей дрозофилы. Эта амбициозная работа принадлежит международному консорциуму Flywire Consortium.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх