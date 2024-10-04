Недавно было завершено первое полное картирование нейронов и синаптических связей плодовой мухи

Недавно было завершено первое полное картирование нейронов и синаптических связей дрозофилы. Эта амбициозная работа принадлежит международному консорциуму Flywire Consortium.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 28 сентября CMS, то есть китайское агентство, отвечающее за управление китайской программой пилотируемых космических полетов, представило скафандры, в которых космонавты будут находиться на поверхности Луны
- Итальянцы могли знать о существовании Америки за полтора века до Колумба
- Вторая Мировая: день за днём. 17 мая 1942 года. Триста тридцатый день Великой Отечественной войны
Свежие комментарии