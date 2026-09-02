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Мировое обозрение

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Иждивенцы, 80 лет и Север: Какие надбавки к пенсии положены в 2026-м

Иждивенцы, 80 лет и Север: Какие надбавки к пенсии положены в 2026-м

Правительство России утвердило порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров, и механизм оказался сложнее, чем простое ежегодное повышение.

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