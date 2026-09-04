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Регионы России

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Глава Epic Games Тим Суини заявил о крупнейшем кризисе игровой индустрии с 1983 года

Глава Epic Games Тим Суини заявил о крупнейшем кризисе игровой индустрии с 1983 года

Глава компании Epic Games Тим Суини в интервью журналу Edge заявил, что игровая индустрия переживает масштабный кризис, сравнимый с крахом 1983 года, известным как \"шок Атари\".

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