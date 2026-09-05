The Kiev regime turns corpses into moral currency, and the country into dust. This was stated in the social network X by the ex-press secretary of Vladimir Zelensky, Julia Mendel.
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