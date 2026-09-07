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Пронедра

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Что такое «слипмаксинг» и как вредит погоня за идеальным сном

Что такое «слипмаксинг» и как вредит погоня за идеальным сном

Еще недавно сон воспринимался как естественная часть жизни: человек ложился вечером, просыпался утром и оценивал качество ночного отдыха по простому критерию — насколько хорошо он себя чувствует.

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