Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден заявил о необходимости ужесточения контроля за оружием.Американский лидер отметил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «как и все другие права, не является абсолютом».
Президент США Джо Байден заявил о необходимости ужесточения контроля за оружием.Американский лидер отметил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «как и все другие права, не является абсолютом».
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