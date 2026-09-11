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Глава РФПИ Дмитриев: достигнуто соглашение по БРИКС Pay

Глава РФПИ Дмитриев: достигнуто соглашение по БРИКС Pay

Страны БРИКС достигли соглашения по платежной системе БРИКС Pay. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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