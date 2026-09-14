Палата представителей США 14 сентября начнет дебаты по законопроекту против РФ

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США в понедельник проведет первое заседание по согласованию процесса рассмотрения законопроекта о санкциях против России.
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