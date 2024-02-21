Агенты «Британского совета» пытаются вербовать жителей Херсонщины

Британский Джеймсы Бонды засветились на Херсонщине. Федеральная служба безопасности обвинила британскую правительственную организацию British Council (Британский совет) в разведывательной деятельности на территории нового региона России.
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