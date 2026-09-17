Глава тульской администрации рассказал, что ждет местные дороги в 2026 году

«Ремонт дорог каждый строительный сезон идет масштабный, по разным программам. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Туле в этом году приводят в порядок четыре участка дорог: Красноармейский проспект, улицы Новомосковскую, Галкина и Ф.
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