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Глава тульской администрации рассказал, что ждет местные дороги в 2026 году

Глава тульской администрации рассказал, что ждет местные дороги в 2026 году

«Ремонт дорог каждый строительный сезон идет масштабный, по разным программам. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Туле в этом году приводят в порядок четыре участка дорог: Красноармейский проспект, улицы Новомосковскую, Галкина и Ф.

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