В дуэлях Мордхау мне пару раз попадались оппоненты с забавной тактикой. Они задавали в чат вопрос, а когда противник начинал печатать ответ, атаковали его.
Диалог с Западом бесполезен
Комментарии
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Александр Салтановский
Не о чём с этими европидорасами и пиндопидорасами разговаривать, вот совсем не о чём, что бы не пообещали, даже на бумаге, обмануть всё равно!
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13 час.
Владимир Соловьев
СО СТОРОНЫ ЗАПАДА НЕПРЕРЫВНО ЛЬЁТСЯ РУСОФОБСКИЙ МОНОЛОГ, ТОКУЕТ КАК ГЛУХАРЬ НА ТОКУ И НИЧЕГО НЕ СЛЫШИТ, ПОТОМУ, ЧТО НЕ ХОЧЕТ НИЧЕГО СЛЫШАТЬ В ОТВЕТ. ЗНАЧИТ, ЖЕЛАЯ УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ, САМИ НАД СОБОЙ ЗАНЕСЛИ ДАМОКЛОВ МЕЧ И ОН ОПУСТИТСЯ РАНО ИЛИ ПОЗДНО НА ВАШИ, ГЛУХИЕ ЛЬЮЩИЕ ГРЯЗЬ НА РОССИЮ, ГОЛОВЫ! ПОТОМУ, ЧТО НЕ СЛУШАЕТЕ РОССИЮ И САМИ ЛЕЗЕТЕ ПОД МЕЧ!
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9 час.
Галина Смирнова
Где-то в дебрях гегемона Дремлет пятая колонна... Срок пришел её будить - На работу выводить! Просыпайтесь, демократы! Час пробил - сомнений нет: Принести свободу в штаты, Дать им суверенитет!!! Кто свободой одержим - Выходи шатать режим! Богом клятую страну - На гражданскую войну! Весь засраный Пиндостан - На спасительный майдан! Демократия достала? Но расклад пока таков: Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков! Чем сидеть на попе ровно В вашем граде золотом - Разнесли б уже на брёвна Капитолий-Белый дом!!! Пусть режим за всё заплатит В рамках классовой борьбы - На руках оружья хватит Полстраны сложить в гробы! Дружно в бой, святой и правый, От души, во весь опор - Кровью смыть страны кровавой Феерический позор. Революция - не шутка, Слово гордое - "майдан".... И взамен страны-ублюдка - Пятьдесят нормальных стран!!!
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8 час.
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