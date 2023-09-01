Диалог с Западом бесполезен

Александр Салтановский Не о чём с этими европидорасами и пиндопидорасами разговаривать, вот совсем не о чём, что бы не пообещали, даже на бумаге, обмануть всё равно!

Владимир Соловьев СО СТОРОНЫ ЗАПАДА НЕПРЕРЫВНО ЛЬЁТСЯ РУСОФОБСКИЙ МОНОЛОГ, ТОКУЕТ КАК ГЛУХАРЬ НА ТОКУ И НИЧЕГО НЕ СЛЫШИТ, ПОТОМУ, ЧТО НЕ ХОЧЕТ НИЧЕГО СЛЫШАТЬ В ОТВЕТ. ЗНАЧИТ, ЖЕЛАЯ УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ, САМИ НАД СОБОЙ ЗАНЕСЛИ ДАМОКЛОВ МЕЧ И ОН ОПУСТИТСЯ РАНО ИЛИ ПОЗДНО НА ВАШИ, ГЛУХИЕ ЛЬЮЩИЕ ГРЯЗЬ НА РОССИЮ, ГОЛОВЫ! ПОТОМУ, ЧТО НЕ СЛУШАЕТЕ РОССИЮ И САМИ ЛЕЗЕТЕ ПОД МЕЧ!