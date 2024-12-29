29.12.24==Госпереворот в Грузии готовится: Всё решат до Нового года

До финального решения вопроса о власти в Грузии осталось совсем чуть-чуть. Праздновать полную победу правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая честно выиграла парламентские выборы и провела своего президента, мешает трагикомический персонаж.
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