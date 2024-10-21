В Петербурге проводят проверку после наезда электропоезда на пенсионера

Потерпевшего госпитализировали Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины у железнодорожной станции Царское Село, сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
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