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Царьград

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Выпускники начинают новый тренд: церемония передачи туалетов в школах России

Выпускники начинают новый тренд: церемония передачи туалетов в школах России

В российских школах набирает популярность тренд из TikTok: выпускники 11-х классов проводят церемонии почётной передачи туалетов младшим.

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