FiNE-NEWS

1 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Конечно, Россия имела право, и решение правильное со всех сторон! Кто с этим не согласен - скорее всего живут далеко ...Имела ли Россия п...
  • лина любимцева
    НЕ ЗРЯ Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и по освобождению бго-восточных регионов от бандэровской оккупа...Имела ли Россия п...
  • Владимир Петров
    Папа нужен, чтобы погасить мудака. Или мама должна быть юридической акулой.В Подмосковье муж...

Эксперты узнали, на чем сейчас готовы экономить водители

Эксперты узнали, на чем сейчас готовы экономить водители

Например, 62% стали водить более аккуратно, чтобы снизить вероятность аварий и последующего ремонта. Материалы по теме После изменения социально-экономической ситуации в феврале 2022 года большинство автовладельцев как минимум задумались, не пора ли начать экономить, а если экономить, то на чем? Экономия на бензине и масле Новое исследование НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности» показало, что большинство автолюбителей (65%) не станут экономить на бензине и покупать топливо на малоизвестных и несетевых АЗС даже в случае тяжелой финансовой ситуации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх