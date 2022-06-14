Эксперты узнали, на чем сейчас готовы экономить водители

Например, 62% стали водить более аккуратно, чтобы снизить вероятность аварий и последующего ремонта. Материалы по теме После изменения социально-экономической ситуации в феврале 2022 года большинство автовладельцев как минимум задумались, не пора ли начать экономить, а если экономить, то на чем? Экономия на бензине и масле Новое исследование НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности» показало, что большинство автолюбителей (65%) не станут экономить на бензине и покупать топливо на малоизвестных и несетевых АЗС даже в случае тяжелой финансовой ситуации.