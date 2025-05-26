Братчане смогут пробежать Зелёный марафон 31 мая

31 мая на площади Ленина в Братске состоится традиционный Зелёный марафон. Участникам предлагается выбор дистанций: 4,2 км для бегунов, 50, 100 и 200 метров для детей, а также маршрут для скандинавской ходьбы.
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