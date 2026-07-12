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В Госдуме предложили изменить подход к суточным дежурствам врачей

В Госдуме предложили изменить подход к суточным дежурствам врачей

В России предложили пересмотреть подход к организации суточных дежурств врачей. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что необходимо обеспечить медикам время на восстановление после смен и справедливую оплату ночной и сверхурочной работы.

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