В Госдуме предложили изменить подход к суточным дежурствам врачей

В России предложили пересмотреть подход к организации суточных дежурств врачей. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что необходимо обеспечить медикам время на восстановление после смен и справедливую оплату ночной и сверхурочной работы.
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