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В республике Коми подвели основные промежуточные результаты работы Правительства РК по повышению устойчивости развития экономики

В республике Коми подвели основные промежуточные результаты работы Правительства РК по повышению устойчивости развития экономики

На еженедельном оперативном совещании с членами Правительства Республики Коми министр экономического развития и промышленности региона Эльмира Ахмеева отметила основные результаты работы Правительства РК.

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