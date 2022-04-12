В республике Коми подвели основные промежуточные результаты работы Правительства РК по повышению устойчивости развития экономики

На еженедельном оперативном совещании с членами Правительства Республики Коми министр экономического развития и промышленности региона Эльмира Ахмеева отметила основные результаты работы Правительства РК.
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