Про жизнь = На фото: Александр Ткачев (Фото: РБК) Экс-глава Минсельхоза, экс-губернатор Краснодарского края Ткачёв, ныне совладелец крупнейшего в России семейного агрохолдинга «Агрокомплекс им.
Богатые тоже плачут
Комментарии
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Татьяна Пушкарь
Совсем не понятно а почему его не посадили за все убийства в Кущевке
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4 час.
Татьяна Пушкарь
Это точно Конфисковать все в пользу государства ГАД он и ВОР
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4 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Кто что охраняет, то и имеет? Когда уже начнем с коррупцией бороться? Вот компетентным органам стоило бы прямо с Ткачева и начать, все ж на поверхности.
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1 час.
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