Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Нас лечить не будутА граница России ...
  • Зоя Жук
    Кто что охраняет, то и имеет? Когда уже начнем с коррупцией бороться? Вот компетентным органам стоило бы прямо с Ткач...Богатые тоже плачут
  • Maxim Yushkin
    😎 Слишком провокационно. Зачем лезть в конфликтную Абхазию-Грузию, если есть НАТОвские Румыния, Болгария и (!)Турция?Украина — это мел...

Богатые тоже плачут

Богатые тоже плачут

Про жизнь = На фото: Александр Ткачев (Фото: РБК) Экс-глава Минсельхоза, экс-губернатор Краснодарского края Ткачёв, ныне совладелец крупнейшего в России семейного агрохолдинга «Агрокомплекс им.

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Комментарии
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Татьяна Пушкарь
Совсем не понятно а почему его не посадили за все убийства в Кущевке
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4 час.
Татьяна Пушкарь
Это точно Конфисковать все в пользу государства ГАД он и ВОР
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4 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Кто что охраняет, то и имеет? Когда уже начнем с коррупцией бороться? Вот компетентным органам стоило бы прямо с Ткачева и начать, все ж на поверхности.
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1 час.

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