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Евросоюз нужно уничтожить, пока он не развязал войну, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо

Фото:cool-readers.ru Важно отметить, что Евросоюз является одним из крупнейших центров силы на мировой арене, и любые действия, направленные на его разрушение, могут иметь серьезные последствия как для самой Европы, так и для глобальной геополитической ситуации в целом.

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