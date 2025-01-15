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ИЗВЕСТИЯ iz

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ФСБ показала запись с попыткой агента ГУР Украины подкупить бойцов ВС РФ

ФСБ показала запись с попыткой агента ГУР Украины подкупить бойцов ВС РФ

Сотрудник военной разведки Украины обещал российским военнослужащим помочь оформить паспорта любых стран, в том числе европейских, в виде вознаграждения за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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