ФСБ показала запись с попыткой агента ГУР Украины подкупить бойцов ВС РФ

Сотрудник военной разведки Украины обещал российским военнослужащим помочь оформить паспорта любых стран, в том числе европейских, в виде вознаграждения за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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