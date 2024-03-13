Губернатор Гусев заявил о свыше 30 сбитых беспилотниках в небе над Воронежской областью

По его словам, «в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья»Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами противоздушной обороны обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников.