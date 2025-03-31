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Пошла на принцип: Лолита Милявская решила блеснуть своим языком и теперь досталось русским мужчинам

Пошла на принцип: Лолита Милявская решила блеснуть своим языком и теперь досталось русским мужчинам

Avia.pro - СМИ Лолита вернулась в Москву и выступила в одном из ресторанов в странном наряде Она снова это сделала.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А пробовали не ходить на её концерты, не покупать на неё билеты, ведь покупая билеты, вы этим самым и поддерживаете это хамло, на плаву.Она то это понимает и смеётся над вами и &quot;потребляет вас&quot;.
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1 д.
Т
Татьяна
Как противна!!! Для чего писать про нее надо постоянно? Это же помойка самая паршивая!!!
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19 час.
С
Сергей
Старая вешалка, а лезет в прайм!
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3 час.
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