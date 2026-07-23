Зыков заявил, что соцсеть на базе Госуслуг сможет составить конкуренцию

В правительстве России обсуждается концепция развития портала «Госуслуг» как новой социальной сети. Генеральный директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с Ридусом оценил перспективы такого проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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