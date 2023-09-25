TRENDYMEN

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Худший день на работе: на фото случайно попали случаи, которые захочется поскорее забыть

Худший день на работе: на фото случайно попали случаи, которые захочется поскорее забыть

Неудачные дни на работе бывают у каждого, но некоторые из них становятся сложнейшими испытаниями. Люди со всего мира поделились кадрами самых худших рабочих дней в своей жизни — смотря на фото понимаешь, что любые трудности можно преодолеть.

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РОМАН Молчанов
Мозгов то нет (((
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