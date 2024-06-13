Экс-сотрудники SpaceX подали в суд на Маска за домогательства

Согласно одному из заявлений, Маск предлагал сотруднице "родить ему детей".фото: twitter.com/elonmusk--> Бывшие сотрудники компании SpaceX подали иск в суд на главу предприятия Илона Маска, его обвиняют в сексуальных домогательствах и неправомерных увольнениях, пишет агентство Bloomberg.
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