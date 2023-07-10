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Врио главы ДНР Пушилин: войска России усилили позиции на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: войска России усилили позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска достигли успехов на Краснолиманском направлении и усилили свои позиции. Об обстановке в этой зоне боевых действий рассказал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

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