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Аналитик Юшков: странам Юго-Восточной Азии сложнее бороться за поставки нефти

Аналитик Юшков: странам Юго-Восточной Азии сложнее бороться за поставки нефти

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что страны Юго-Восточной Азии могут рассмотреть возможность ограничения притока туристов из-за топливного кризиса.

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