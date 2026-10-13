Аналитик Юшков: странам Юго-Восточной Азии сложнее бороться за поставки нефти

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что страны Юго-Восточной Азии могут рассмотреть возможность ограничения притока туристов из-за топливного кризиса.
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