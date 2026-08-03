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FiNE NEWS

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17-летний Савва Рыбкин перешёл из академии Любичича в академию All In в Ницце

Российский теннисист Савва Рыбкин, которому 17 лет, сменил место тренировок. Ранее он занимался в академии Ивана Любичича в Хорватии, а в конце 2025 года перешёл в академию All In, расположенную в Ницце, Франция.

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