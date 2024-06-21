Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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4-х замов Минобороны просто уволили. А теперь смотрим, что они с собой прихватили

4-х замов Минобороны просто уволили. А теперь смотрим, что они с собой прихватили

Я вот не очень понимаю, в чем реальная проблема пересажать всех высокопоставленных коррупционеров, связанных с госслужбой.

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Комментарии
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Олег Aзаров
Ещё Глеб Жеглов в известном фильме сказал: -ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!! А в нынешней России всё ворьё сидит в министерских креслах и думских боярских чертогах! Евгения Васильева украла у государства 3 млрд. рублей, &quot;отсидела&quot; в своей 13-комнатной квартире два года, потом месяц перекантовалась на престижной зоне и вышла на свободу &quot;С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ&quot; и теми самыми 3-я млрд. рублей!!! Просто ШЕДЕВР российского правосудия!!! И то же самое продолжается уже не одно десятилетие... Дай Бог здоровья и сил нынешнему министру обороны Белоусову, который взял &quot;за цугундер&quot; всю эту сволоту! И тут же большая половина думских бояр-ворюг стала искать на него компромат и чернить его биографию! Суки конченые!!!
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2 час.
Лариса Фомичева
Вот и ответ по поводу сталинских врагов народа.
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26 мин.
Ина Куликова
Чтож они все не нажрутся никак?...
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18 мин.

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