4-х замов Минобороны просто уволили. А теперь смотрим, что они с собой прихватили

Олег Aзаров

Ещё Глеб Жеглов в известном фильме сказал: -ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!! А в нынешней России всё ворьё сидит в министерских креслах и думских боярских чертогах! Евгения Васильева украла у государства 3 млрд. рублей, "отсидела" в своей 13-комнатной квартире два года, потом месяц перекантовалась на престижной зоне и вышла на свободу "С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ" и теми самыми 3-я млрд. рублей!!! Просто ШЕДЕВР российского правосудия!!! И то же самое продолжается уже не одно десятилетие... Дай Бог здоровья и сил нынешнему министру обороны Белоусову, который взял "за цугундер" всю эту сволоту! И тут же большая половина думских бояр-ворюг стала искать на него компромат и чернить его биографию! Суки конченые!!!