В результате землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек

Еще свыше девяти тысяч жителей пострадалиПредставитель министерства информации и культуры во временном правительстве талибов* Абдул Вахид Раян сообщил, что в результате землетрясений и афтершоков на западе Афганистана жертвами стали по меньшей мере две тысячи жителей.