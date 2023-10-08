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В результате землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек

В результате землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек

Еще свыше девяти тысяч жителей пострадалиПредставитель министерства информации и культуры во временном правительстве талибов* Абдул Вахид Раян сообщил, что в результате землетрясений и афтершоков на западе Афганистана жертвами стали по меньшей мере две тысячи жителей.

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