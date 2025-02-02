Почему каждый экземпляр этого Гелендвагена создается 18 месяцев? Подробности и фото

Компания Carlex Design, известная своим мастерством и неповторимым подходом к тюнингу, представила миру три уникальных Mercedes-Benz G-Class, каждый из которых – настоящее произведение искусства, созданное вручную и требующее около 18 месяцев кропотливой работы.
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