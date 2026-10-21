В течение следующих восьми недель, когда зима охватит Украину, Россия планирует использовать морозы в качестве оружия.
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Для того чтобы быть на равных с законно выбранным президентом России,зеленскому необходимо провести выборы на Украине! И только после этого,если ему окажет доверие украинский народ,открывать рот,что может вести разговоры о обсуждении и подписании документа о мире!Это для Европы он президент страны 404,а для России пустое место!
Как можно что то решать с нелегитимным президентом!??? У зели закончились полномочия и все что он подпишет можно будет объявить незаконным!