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    Привлечь в ответственности "носителя" такой тату надо, без сомнения. Только вот по какой статье ? Это же простое хули...Россия. Москва. В...
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Россия. Москва. Вот с такими тату "про российский военный корабль" ходят по улицам. Мужик терпеть не стал и вмазал пособнику всу

Россия. Москва. Вот с такими тату "про российский военный корабль" ходят по улицам. Мужик терпеть не стал и вмазал пособнику всу

Москва. Выходной день. Мужик в очереди замечает у впереди стоящего татуировку "про русский военный корабль".

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Депортировать эту гниду из страны!!!
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4 час.
Алекс Сэм
Да закрыть нового россиянина, предлог наша доблестная полиция найдёт. А там зека ему улей на булках набьют.
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3 час.
Y
Yuriy
Привлечь в ответственности &quot;носителя&quot; такой тату надо, без сомнения. Только вот по какой статье ? Это же простое хулиганство, как если бы имел тату с &quot;эрегированным пенисом&quot;. Поскольку смысловое содержание этой тату - не ПРИЗЫВ к нарушению Закона, а  выражение его понимания свободы слова. Считаю, что он УЖЕ получил достаточное наказание от избившего его гражданина. Теперь бы еще штраф за хулиганство и довольно...
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52 мин.

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