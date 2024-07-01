Россия. Москва. Вот с такими тату "про российский военный корабль" ходят по улицам. Мужик терпеть не стал и вмазал пособнику всу

Y

Yuriy

Привлечь в ответственности "носителя" такой тату надо, без сомнения. Только вот по какой статье ? Это же простое хулиганство, как если бы имел тату с "эрегированным пенисом". Поскольку смысловое содержание этой тату - не ПРИЗЫВ к нарушению Закона, а выражение его понимания свободы слова. Считаю, что он УЖЕ получил достаточное наказание от избившего его гражданина. Теперь бы еще штраф за хулиганство и довольно...