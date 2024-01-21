Свищёв заявил, что рукопожатие Котляр и Минчевой станет примером для спортсменов

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об обмене рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.