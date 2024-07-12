Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне, что народы Африки поддерживают президента России Владимира Путина, утверждая, что он спас Донбасс.
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