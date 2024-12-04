СКР проверит детсад в Смоленске, сотрудница которого истязала воспитанников

Жительница Смоленска пожаловалась на издевательство над детьми в местном детсаду. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании, сообщила пресс-служба.
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