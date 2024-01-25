Посол Мешков передал в парламент Франции обращение ГД по наемникам на Украине

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил журналистам, что вручил французским парламентариям обращение Госдумы по наемникам, а также распечатку с сайта украинского посольства во Франции с призывом вступать в иностранный легион.
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