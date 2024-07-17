Генсек РФС: «Рассматриваем проведение матчей Кубка России параллельно с играми Лиги чемпионов. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов» 

— Канал «Матч ТВ» не так давно объявил, что его не устраивают условия продажи прав на трансляции еврокубков.
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