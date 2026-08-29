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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» сегодня сыграет с «Зенитом»

Воронежский «Факел» сегодня сыграет с «Зенитом»

Воронежский «Факел» не побеждал «Зенит» с 1997 года, последние четыре матча неизменно проигрывал. Сегодня команда попытается прервать серию неудач и покинуть последнее место в турнирной таблице.

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