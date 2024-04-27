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Почти миллион рублей мужчина отсудил у работодателя

Почти миллион рублей мужчина отсудил у работодателя. Об этом пишет Газета.ру. Житель Оренбургской области во время смены одной из компаний, занимающейся добычей строительного и декоративного камня, получил травму.

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