Казалось бы, какие странные две фотографии. А какая за ними скрывается история 😄 Утром 3 мая на Богатырском проспекте инспекторы ДПС остановили «Хендай».
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Казалось бы, какие странные две фотографии. А какая за ними скрывается история 😄 Утром 3 мая на Богатырском проспекте инспекторы ДПС остановили «Хендай».