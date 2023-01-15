«Брайтон» потребует у «Челси» более 85 млн евро за Кайседо

«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо. Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» сумеет это сделать.
«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо. Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» сумеет это сделать.
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