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«Брайтон» потребует у «Челси» более 85 млн евро за Кайседо

«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо. Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» сумеет это сделать.

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