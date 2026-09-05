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«Краснодар» прервал серию из шести побед в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

«Краснодар» прервал серию из шести побед в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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